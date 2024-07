Polícia Civil identifica carro que deu apoio a criminosos em invasão à casa de conselheira do TCE/AC

A direção da Polícia Civil garantiu que a invasão à casa da conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), Dulcineia Benício, não ficará sem respostas. A residência foi arrombada por dois criminosos na madrugada do último dia 22 de junho.

A ação causou suspeitas, já que objetos de valor foram deixados pelos criminosos, dias antes, câmeras de monitoramento foram roubadas, o que mostra que a ação foi premeditada, além de que dois veículos deram suporte aos bandidos.

Questionado pelo ac24horas, o diretor-geral da Polícia no Acre, Henrique Maciel, declarou que há importantes avanços nas investigações. “Desde o início das investigações, estamos trabalhando com a seriedade que o caso merece e temos importantes avanços. Já identificamos um dos carros envolvidos no crime, mas estamos mantendo sigilo para não atrapalhar os trabalhos. Em breve, teremos novidades”, declarou.

Os criminosos arrombaram uma porta de vidro e entraram na residência. A conselheira e a filha não estavam em casa no momento.