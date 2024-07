Veja imagens dos protestos na Venezuela após Nicolás Maduro ser proclamado presidente

Manifestantes protestaram nesta segunda-feira (29) em Caracas, capital da Venezuela, após Nicolás Maduro ser proclamado presidente do país para mais um mandato.

Houve confronto com a polícia, que usou gás para tentar dispersar manifestantes. Também houve grande mobilização de pessoas com motos.

No domingo (28), foram realizadas as eleições presidenciais no país sul-americano. Maduro foi anunciado vencedor da eleição no início da madrugada desta segunda-feira (29) pelo CNE, órgão alinhado a ele.

Oposição denuncia fraude

O grupo de oposição que se uniu contra a candidatura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que houve fraude no pleito em que ele foi reeleito para um terceiro mandato.

Segundo os opositores, Edmundo González venceu com cerca de 70% dos votos.