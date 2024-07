Homem tenta fugir de agressores e é atropelado por carro em Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (29), um atropelamento foi registrado na Avenida 7 de Setembro, no bairro Nova Esperança. A vítima, Elias de Almeida Cruz, de 52 anos, sofreu ferimentos graves ao tentar escapar de agressores. A motivação para a agressão não foi revelada.

Segundo informações repassadas, Elias estava fugindo de indivíduos armados com barras de ferro. Durante a tentativa de atravessar a avenida, ele foi atropelado por um carro. O motorista do veículo, ao perceber o ocorrido, parou imediatamente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada e fizeram os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Elias foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fraturas expostas no calcanhar, tíbia e fíbula do lado esquerdo. Apesar da gravidade dos ferimentos, o estado é considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) não foi chamado para atender a ocorrência.