Veja cinco filmes e séries que chegam ao cinema e ao streaming nesta semana

Toda semana novas produções estreiam nos cinemas e nos streamings. Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no universo de filmes e séries, a CNN listou os principais lançamentos dos próximos dias. Veja abaixo.

Um Tira da Pesada 4: Axel Foley – 3 de julho na Netflix

Depois que a vida de sua filha é ameaçada, o detetive Axel Foley e ela se unem a um novo parceiro e aos antigos companheiros Billy Rosewood e John Taggart para acabar com uma conspiração.

Elenco: Eddie Murphy, Judge Reinhold, Joseph Gordon-Levitt

Meu Malvado Favorito 4 – 4 de julho nos cinemas

Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Godzilla e Kong: O Novo Império – 4 de julho na Max

Godzilla e o todo-poderoso Kong enfrentam uma ameaça colossal escondida nas profundezas do planeta, desafiando a sua própria existência e a sobrevivência da raça humana.

Uma Astronauta Quase Perfeita – 4 de julho no Prime Video

Tiffany “Rex” Simpson sempre sonhou em ir para o espaço, mas a vida não está indo como planejado. Com a ajuda de sua melhor amiga, sua inscrição adulterada a coloca no programa de treinamento de astronautas.

Elenco: Emma Roberts, Poppy Liu, Tom Hopper

Pedaço de Mim – 5 de julho na Netflix

Um fenômeno raro faz com que uma mulher fique grávida de gêmeos de dois pais diferentes. Agora, ela luta para esconder segredos e manter a família unida.

Elenco: Juliana Paes, Vladimir Brichta, Felope Abib