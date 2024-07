Eliana comandará os programas Saia Justa e The Masked Singer: “Parece um sonho”

A apresentadora Eliana, 51, revelou, na noite deste domingo (30), no Fantástico (TV Globo), os projetos que comandará após sua saída do SBT. Serão eles: o Saia Justa, do GNT, e The Masked Singer Brasil, da Globo. “Parece um sonho”, afirmou ela que anunicou sua estreia para agosto.

“Muitos perguntavam se ia demorar para eu voltar para a TV aberta e, não, é logo mais”, afirmou ela, que completou. “Pegar esse bastão vindo de um cantora tão querida, que é a Ivete [Sangalo], é muito astral, tem tudo a ver com meu DNA”, afirmou a apresentadora, que revelou ainda que seus filhos amam o formato do Masked Singer.

No Saia Justa, Eliana vai substuir Astrid Fontenelle no comando do programa e dividirá o sofá com a já veterana, Bela Gil, e as tamém estreantes Rita Batista, atualmente apresentadora do É de Casa (TV Globo), e Tati Machado, que hoje participa dos programas matinais da emissora e da Dança dos Famosos.

“É uma responsabilidade gostosa estar ali comandando um programa feminino, mas que fala de tudo. Vamos dar nossas opiniões, mas ele também é sobre incluir, eu quero ouvir, quero aprender. Acho que sentar naquele sofá será libertador”, disse Eliana.

Além dos dois programas, ela também já foi anunciada como a apresentadora do especial de Black Friday, que vai ao ar na Globo em novembro.

Sobre sua saída do SBT após 15 anos, Eliana afirmou que as coisas estavam bem em sua vida, mas que ela precisava dessa mudança. “Quando eu fiz 50 anos, alguma chavinha mudou aqui, e mudou para melhor”, afirmou ela, que disse ter como seu público “a família”.

“Por muitos anos, eu falava com crianças, depois fiz uma transição para uma função que era dominada pelos homens, eles eram dominantes nos programas de auditório do domingo. Foi uma transição, você não faz esse caminho de uma hora para outra, mas acho que nesse tempo eu transmiti confiança”, avaliou ela.

Durante sua entrevista no Fantástico, Eliana caminhou pelos bastidores da emissora e encontrou o apresentador e seu ex-namorado Luciano Huck e sua futura companheira de programa Tati Machado. Questionada pela colega se toparia participar do Dança dos Famosos no próximo ano, Eliana brincou e disse que não sabe.