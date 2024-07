Três são presos por desvio de R$ 2,4 milhões em remédios de criança com câncer

Três homens foram presos suspeitos de desviarem R$ 2,4 milhões na compra de remédios que seriam destinados ao tratamento do câncer de um criança em Cascavel (PR). A operação da Polícia Civil do Paraná aconteceu na manhã de terça-feira (16).

Segundo a polícia, a operação aconteceu em Caçapava, no interior de São Paulo, em São Gabriel, região metropolitana de Curitiba e na capital gaúcha. A ação contou com o apoio da Polícia Civil dos respectivos estados para cumprir seis mandados de busca e apreensão.

“Os indivíduos capturados na ação foram identificados como responsáveis legais e proprietários das empresas envolvidas no desvio. O esquema foi revelado em junho quando, após um processo de compra conduzido pela família sob supervisão do Poder Judiciário, o medicamento não foi entregue”, contou a Polícia Civil do Paraná em nota.

Após a denúncia que resultou nas investigações, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Saúde conseguiram, no começo de julho, o medicamento Danyelza para a criança que sofre com um neuroblastoma e está internada no Hospital do Câncer de Cascavel.

“Agora, com a fabricação em território nacional, o Governo do Estado vai manter a aquisição do medicamento e realizar as entregas ao hospital para prosseguimento do tratamento”, conclui o comunicado.