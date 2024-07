Policiais que agrediram jovens a ripadas são condenados ao semiaberto

Após mais de 7 anos, o trio de policiais militares – Raimundo Nonato Marcelino, Jorge de Freitas Maciel e Dhiego da Silva – flagrados em 2017 torturando e agredindo três jovens a golpes de ripa durante uma abordagem, foi condenado a mais de 14 anos em regime semiaberto. A decisão é da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar do Acre.

Na ocasião, a justiça julgou procedente a denúncia do Ministério Público e proferiu as seguintes sentenças: Raimundo Nonato Marcelino teve a maior pena e pegou 6 anos e 27 dias, Jorge Maciel 4 anos e 2 meses, e Dhiego da Silva foi condenado a 4 anos e 4 meses.

O vídeo foi filmado em uma rua do bairro Eldorado, em Rio Branco, em 2017. Os três policiais foram condenados pelos crimes de tortura praticada por agente público e abuso de autoridade. Nas imagens, é possível ver o momento em que os três homens algemados aparecem deitados no chão próximo a um veículo, enquanto um dos policiais, que está com um pedaço de ripa nas mãos, começa a bater nos jovens. Em seguida, outro policial aparece dando tapas e batendo a cabeça do rapaz contra o chão.

Após o trânsito em julgado, os PMs serão monitorados por tornozeleira eletrônica. A defesa dos réus ainda pode recorrer da decisão.