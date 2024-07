Suspeito de tráfico é preso após 6 meses de fuga em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prendeu nesta sexta-feira, 26, por meio do Núcleo Especializado em Investigação, A.C.R., conhecido como “Pisca”, de 26 anos, suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro da Baixa.

Em janeiro deste ano, a polícia apreendeu pouco mais de 6 quilos de droga na mochila do mesmo, onde estavam também os documentos de Pisca, que na época, conseguiu fugir.

“O nacional era proprietário de uma droga apreendida pela polícia em janeiro do corrente ano. Foi representado ao Poder Judiciário por medidas cautelares e essas foram cumpridas”, citou o delegado Herverton Carvalho, ressaltando que a Polícia Civil trabalha continuamente para coibir qualquer prática de tráfico de entorpecentes em Cruzeiro do Sul.