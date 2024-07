PCAC cumpre mandados de prisão em Cruzeiro do Sul e Guajará

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA), em Cruzeiro do Sul, cumpriu dois mandados de prisão, um em Guajará, no Amazonas, e o outro em Cruzeiro do Sul, no Acre.

Durante uma diligência no município de Guajará, no Amazonas, uma equipe da DEMPCA de Cruzeiro do Sul, com o apoio da Polícia Militar amazonense, efetuou a prisão de F.G.N.R., de 40 anos. O suspeito tinha contra si um mandado de prisão por quebra de medida protetiva de urgência. F.G.N.R. foi abordado enquanto trafegava de moto e preso. Posteriormente, ele foi conduzido ao município de Cruzeiro do Sul, no Acre, onde foi entregue ao presídio e está à disposição da justiça.

Em Cruzeiro do Sul, a DEMPCA cumpriu um mandado de prisão contra R.N.C.S. Durante as investigações, constatou-se que o indivíduo já estava preso por outro processo. A equipe se deslocou até a Penitenciária de Cruzeiro do Sul, na Unidade Prisional Manoel Neri. O mandado era decorrente de uma ordem da Vara de Proteção à Mulher, em virtude de um delito cometido no contexto de violência doméstica contra sua companheira.

A Polícia Civil do Acre continua seu trabalho para proteger as mulheres e crianças, assegurando que as medidas protetivas e mandados de prisão sejam devidamente cumpridos.

Fonte:Ascom/PCAC