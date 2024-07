Show em homenagem ao Iron Maiden acontece neste sábado

Neste sábado, 6, o músico rondoniense Robertt Tchelson apresenta o Especial Iron Maiden na Confraria, um ‘pub’ destinado ao público que gosta de música de qualidade, dentre elas, o Rock e o Heavy Metal.

O evento começa a partir das 21, com o pré-show da banda Semblanty. Logo após, Robertt Tchelson sobe no palco para cantar os clássicos da ‘Donzela de Ferro’. Sucessos como ‘Fear Of The Dark’, ‘The Trooper’, ‘Powerslave’ e ‘Brave New World’, compõem os hits do repertório da noite.

Robertt Tchelson dividirá o palco da Confraria com os músicos acreanos; Marcos Lima (guitarra/teclado), Marcelo Augusto (guitarra), Júlio Veras (baixo) e Alessandro ‘Lampião’ Mendonça (bateria).

As entradas antecipadas estão sendo vendidas por R$ 40 (individual) e R$ 120 (mesa). Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (68) 99973-5138 e falar com Derval Melo.

O evento é organizado pela D.O.M Produções e o músico Marcos Lima, em parceria com A Confraria. O Especial ‘Iron Maiden’ conta com apoio do grupo Metal Friends, Cervejaria Altaneira e do jornalista André Araújo.