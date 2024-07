Seo In Guk, de “Desgraça ao Seu Dispor”, vem ao Brasil para encontro com fãs

O ator e cantor sul-coreano Seo In Guk, 36, vem a São Paulo para o “1º fan meeting no Brasil – Seo In Guk ao Seu Dispor” no dia 24 de agosto. A estrela de “Desgraça ao Seu Dispor” (2021) e “O Jogo da Morte” (2023) é hoje um dos artistas mais conhecidos do país asiático.

O evento, que vai acontecer no Vibra São Paulo, deve contar com performance musical, jogos inerativos e sessões de perguntas e respostas.

Em “Desgraça ao Seu Dispor” (disponível na Netflix e no Rakuten Viki, streaming especializado em produções asiáticas), Seo In Guk vive Myul Mang, um homem misterioso que surge na vida de Tak Dong-gyung, uma mulher com poucos dias de vida. O dorama foi lançado em 2021.

Já em “O Jogo da Morte”, Seo in Guk interpreta Choi Yi-jae, um jovem decepcionado com sua condição que se vê condenado a experimentar diferentes tipos de morte. O drama também conta com a atuação de Park So-dam (de “Parasita”, vencedor do Oscar de Melhor Filme de 2020).

Além da atuação em dramas sul-coeranos de sucesso, Seo in Guk tem uma carreira como cantor, iniciada em 2009 após vencer o Superstar K, um programa de talentos.

Seo In Guk ao Seu Dispor

Quando: 24 de agosto de 2024

Onde: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955)

Ingressos: de R$ 300 a R$ 1.100, no Kticket.