Selecionados no CNH Social Urbano devem se matricular até hoje (29)

Termina nesta segunda-feira, 29, o prazo para que os 2.132 aprovados na modalidade urbana do Progrma CNH Social realizem suas matrículas.

O edital foi publicado no último dia 16 e foi dado um prazo de dez dias úteis para realização da matrícula.

É preciso apresentar a carteira de identidade dentro da validade de dez anos ou outro documento oficial de identificação com foto e CPF, originais e cópias, assim como comprovante de endereço e o comprovante de matrícula online, que está disponível no site do Detran.

Os candidatos selecionados para a capital, Rio Branco, devem comparecer à sede do Detran, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, Jardim Primavera, antiga Faao. Já os selecionados para cidades em que há posto de atendimento do Detran devem apresentar a documentação na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Quem reside onde não há posto de atendimento do Detran deve solicitar abertura do processo de habilitação pelo [email protected], anexando a documentação exigida em edital.

Após a abertura do processo de habilitação, os selecionados devem procurar o Centro de Formação de Condutores (CFC) de sua preferência e não precisarão pagar nada para realizar as aulas e testes teóricos e práticos.

Vale lembrar que, caso haja necessidade, o candidato tem direito a realizar até três retestes totalmente gratuitos, em caso de reprovação teórica ou prática.

Após a Expoacre Juruá, a autarquia deve fazer a convocação dos selecionados na categoria estudantil.