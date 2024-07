Divulgada lista de isenção de taxa para concurso do TCE/AC

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 29, a relação final dos candidatos com a solicitação de isenção de taxa deferida para o concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). A lista também pode ser consultada no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE).

Os candidatos que tiveram a solicitação de isenção de taxa indeferida deverão, para efetivar sua inscrição no concurso, acessar o site do Cebraspe, gerar o boleto e efetuar o pagamento até o dia 30 de julho.

O TCE oferece 38 vagas para os cargos de Analista Administrativo, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Ministerial, Técnico de Controle Externo e Auditor de Controle Externo, para níveis médio e superior, em várias áreas de formação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e os salários iniciais variam de R$ 7.472 a R$ 12.459,27. Além da prova objetiva, haverá prova discursiva e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.