Seagri e Ufac elaboram manual para a produção de frangos de corte caipira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), e a Universidade Federal do Acre (Ufac) lançaram nesta quinta-feira,18, o Manual de Desempenho Zootécnico para Frangos de Corte Tipo Caipira.

A avicultura brasileira é uma atividade de destaque no cenário nacional e internacional, em que o Brasil ocupa o posto de segundo maior produtor mundial de carne de frango e a liderança mundial nas exportações. O manual vai subsidiar, com informações técnicas, os produtores que trabalham com a criação de frango de corte tipo caipira no Acre.

A partir da publicação, os produtores terão informações para se nortear quanto ao desempenho do seu lote de frangos, parâmetros de consumo de ração, ganho de peso, peso vivo dos animais, conversão alimentar e perdas do lote, a partir de cada fase de criação.

De acordo com o chefe do Departamento de Agronegócio da Seagri, Jalceyr Pessoa, o manual é adaptado à realidade local. “O mais importante desse manual é que ele foi desenvolvido de acordo com os parâmetros e as características da região amazônica, especialmente aqui do Acre”, informou.

Link do documento

Manual de Desempenho Zootecnico para Frangos de Corte tipo Caipira (1)