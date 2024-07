Sebrae e Seagri promovem evento sobre plantação do cacau no Acre

Visando o abordar os principais desafios e oportunidades da cadeia produtiva do cacau no estado do Acre, a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e o Sebrae promovem o fórum “Agricultura em debate: por que plantar cacau?”, no dia 17 de julho, a partir das 8h, no auditório do Sebrae.

Abordando as estratégias para fortalecer as cadeias produtivas no Acre, o evento irá subsidiar decisões dos setores público e privado, identificando os investimentos necessários para consolidar a cadeia cacaueira.

Especialistas renomados abordarão temas de relevância para o setor, como: estratégias de desenvolvimento da cacauilcultura no Acre; Desafios econômicos, sociais e ambientais da cacauicultura amazônica; cenários e oportunidades de negócios na cadeia produtiva do cacau e muito mais.

O evento conta ainda com os parceiros Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), Embrapa, Senar, CEPLAC, e Governo do Estado do Pará.