Atentado a Trump: Quem é Thomas Matthew Crooks, atirador do comício

O atirador que, segundo as autoridades, foi o autor do atentado contra o ex-presidente Donald Trump era um republicano registrado de 20 anos que já havia feito uma pequena contribuição para um grupo alinhado aos democratas, de acordo com registros públicos.

Thomas Matthew Crooks morava no subúrbio de Bethel Park, em Pittsburgh, cerca de 56 km ao sul do comício de Trump.

Ele se formou na Bethel Park High School em 2022, segundo uma reportagem da mídia local e um vídeo da formatura da escola.

Crooks foi registrado para votar como republicano, de acordo uma listagem no banco de dados de eleitores da Pensilvânia que correspondia ao seu nome, idade e endereço. A eleição presidencial deste ano teria sido a primeira em que ele teria idade suficiente para votar.

Registros da Comissão Eleitoral Federal mostram que um doador listado como Thomas Crooks, com o mesmo endereço, doou US$ 15 a um comitê de ação política alinhado aos democratas chamado Progressive Turnout Project em janeiro de 2021.

Quando contatado pela CNN na noite de sábado (13), o pai de Crooks, Matthew Crooks, disse que estava tentando descobrir “o que diabos está acontecendo”, mas que “esperaria até falar com a polícia” antes de falar sobre seu filho.

Autor do atentado, Crooks estava a cerca de 150 metros de Trump, segundo análise da CNN.

O que aconteceu

O ex-presidente Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos, neste sábado (13). Após barulhos de tiros serem ouvidos no local, ele foi retirado do palco sangrando, com um ferimento no rosto.

De acordo com seu porta-voz, Steven Cheung, o republicano está bem. Trump também agradeceu pelas mensagens e pediu união aos apoiadores.

Vídeo – Veja o momento em que Trump é retirado de comício

O atirador, Thomas Crooks, foi morto pelo Serviço Secreto logo após o tentado.

Segundo Kevin Rojek, o agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Pittsburgh, o agressor não tinha nenhuma identificação no corpo, então os agentes tiveram que “analisar seu DNA e obter confirmação biométrica”.

As autoridades também informaram que pelo menos um membro da plateia morreu e outros dois participantes ficaram gravemente feridos durante o tiroteio.