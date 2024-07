São Paulo e Grêmio se enfrentam por metas opostas no Campeonato Brasileiro

Depois de encerrar uma sequência positiva de quatro jogos após a derrota para o Atlético-MG, o São Paulo volta ao MorumBIS com a missão de se manter na cola do G4. Para isso, terá que superar um rival em desespero, à partir das 20h (de Brasília) desta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, está o Grêmio, que tenta, a todo custo, uma reação para sair da zona de rebaixamento.

O Tricolor Gaúcho está na 18ª posição e soma apenas 11 pontos, a quatro de distância do Vitória, primeira equipe fora do Z4.

Pressionado por uma reação, o Grêmio ainda tenta alcançar algo inédito neste Campeonato Brasileiro. O time ainda não venceu como visitante, somando apenas um ponto em seis jogos disputados.

O São Paulo está em 6º lugar na tabela do Brasileirão. A equipe soma 27 pontos e está a três de distância do Bahia, time que abre a zona de classificação direta à Copa Libertadores.

Para encurtar essa distância, o Tricolor Paulista tenta manter a sequência de vitórias consecutivas em casa. Já são três.

Mudanças no São Paulo

Para encostar de vez no G4, o técnico Luis Zubeldía precisa fazer duas mudanças na equipe titular. O zagueiro Alan Franco e o volante Luiz Gustavo estão suspensos.

Sem eles, os prováveis substitutos são, respectivamente, Ferraresi e Bobadilla, que se recuperou de uma amigdalite.

Além dos atletas suspensos, o comandante argentino tem os desfalques do zagueiro Diego Costa, que está sendo negociado com o Krasnodar-RUS, e do meia James Rodríguez.

Eleito melhor jogador da Copa América, o colombiano foi liberado para tirar folga. O clube também aguarda uma oferta para negociar o jogador.

Novidades do Grêmio

Para enfrentar o São Paulo, o Grêmio deverá contar com a estreia do zagueiro Jemerson. O ex-zagueiro do Atlético-MG deve entrar na vaga do suspenso Kannemann. Geromel também será baixa, pois é preservado nos jogos fora de casa.

Para a defesa, Rodrigo Ely e Gustavo disputam defesa na vaga do capitão. Ainda no setor, os laterais João Pedro e Reinaldo devem voltar ao time.

Edenílson foi preservado por risco de lesão e não viajou. No meio-campo, Dodi deve entrar na vaga junto com Pepê e Villasanti.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Alisson e Bobadilla; Lucas, Luciano, Calleri e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Jemerson e Reinaldo; Dodi, Pepê e Villasanti; Pavon, Galdino e Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Motivo: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 17 de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: MorumBIS, em São Paulo – SP

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Auxiliares: Alex dos Santos e Bruno Muller (SC)

Árbitro de vídeo: Igor Benevenuto (Fifa-MG)

Onde assistir a São Paulo x Grêmio pelo Brasileirão

TV: Premiere

Premiere Tempo real: CNN Esportes