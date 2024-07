Brasileirão: Vasco visita o Atlético-GO em busca de recorde na temporada

Atlético-GO e Vasco, se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzmaltino quer fazer história na Era dos Pontos Corridos.

Desde 2003, o Vasco venceu quatro jogos consecutivos na competição apenas em duas oportunidades. Ou seja, se derrotar o Dragão, fora de casa, será apenas a terceira vez que consegue esse feito. Depois, terá o Atlético-MG, na Arena MRV, para bater seu próprio recorde.

O clube carioca teve essa sequência em 2006 e 2012. No primeiro ano, o Cruzmaltino emendou vitórias contra o Fortaleza, Santa Cruz, Palmeiras e Flamengo, sendo derrotado na quinta partida para o Athletico-PR, por 6 a 4.

Já em 2012, o Vasco teve um ótimo início na elite e chegou a liderar a competição por algumas rodadas. A sequência de quatro triunfos começou contra o próprio Atlético-GO, passando por São Paulo, Santos e Botafogo, até o empate contra o Internacional.

Depois do sufoco nas primeiras rodadas – e em todo o Campeonato Brasileiro do ano passado – o Cruzmaltino acredita que este ano pode sonhar mais alto. Com 20 pontos, o Vasco abriu boa vantagem para a zona de rebaixamento e já foca na parte de cima da classificação.

“A gente tinha como primeiro objetivo sair do Z4 e ficar o mais longe possível. Agora a gente está subindo na tabela. Temos que ter regularidade para buscar a primeira página, estar entre os dez. Acho que nossa equipe é boa para isso. Temos que brigar para ficar lá em cima, buscar uma vaga na Sul-Americana e quem sabe na Libertadores”, analisou o técnico Rafael Paiva.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão pode ter quatro novidades relacionadas. Os reforços Jorginho, que estava no CRB, o atacante Janderson, que estava no Ceará, o venezuelano Jan Hurtado e o volante uruguaio Gonzalo Freitas deverão ter chances, caso sejam regularizados.

Gustavo Campanharo é outro que está entre as opções do técnico Vágner Mancini.

Como chega o Vasco

O Vasco ainda não terá seus reforços no duelo: Souza, Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez. Além deles, Payet é outro desfalque devido um problema na coxa.

Com dores, Adson é dúvida e pode ser substituído por JP ou Rayan. Guilherme Estrella, Paulinho e Jair seguem no departamento médico.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinicius (Marcão) e Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas e Rhaldney; Luiz Fernando, Shaylon e Emiliano Rodríguez (Derek). Técnico: Vágner Mancini.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Praxedes; Adson (JP ou Rayan), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Motivo: Jogo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

Data e hora: 17 de julho de 2024, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

Arbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde assistir a Atlético-GO x Vasco pelo Brasileirão

TV: Premiere

Premiere Tempo real: CNN Esportes