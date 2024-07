Santa Rosa tem pior qualidade de vida entre municípios; Acre é penúltimo entre estados

O jornal O Globo publicou nessa quarta-feira (3) um estudo inédito que aplicou o Índice de Progresso Social (IPS), uma metodologia internacional que calcula o bem estar da população a partir de dados oficiais, para definir a qualidade de vida nos municípios do país.

O ranking sobre a qualidade de vida dos 5.700 municípios foi elaborado, levando em conta três dimensões principais: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos para o Bem-estar; e Oportunidades.

Os resultados não são bons para o Acre. O município de Santa Rosa do Purus foi considerado o de pior qualidade de vida entre todos do Brasil. Um outro município acreano de destaque negativo foi Feijó, que ficou entre os cinco piores do país. Conforme o estudo, Gavião Peixoto, município do interior de São Paulo, tem a melhor qualidade de vida do Brasil.

Entre as capitais, Rio Branco também foi mal. O estudo aponta que a capital acreana é apenas a 23ª em qualidade de vida, ficando a frente apenas de Belém, Maceió, Macapá e Porto Velho. A capital federal, Brasília, tem os melhores índices.

Em relação aos estados no geral, o Acre ocupa a penúltima posição, ficando a frente apenas do Pará. São Paulo alcançou a primeira posição.

Leia a matéria completa