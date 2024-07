Divulgada lista de aprovados em concurso da Caixa Econômica

O resultado das provas do concurso público da Caixa Econômica Federal já está disponível no site da banca organizadora, bem como as notas preliminares da avaliação discursiva e a convocação dos aprovados para entrega de títulos (diplomas) para cargos de nível superior.

Para acessar o resultado, o candidato deve visitar a área do candidato na página da Fundação Cesgranrio, que organizou a seleção.

O envio dos títulos deve ser feito entre 6 e 8 de julho.

As provas para o preenchimento de 4.050 vagas foram aplicadas em 26 de maio.

Serão preenchidas 2 mil vagas para o cargo de Técnico Bancário Novo (TBN), para a carreira geral na instituição, e outras 2 mil vagas para TBN na área de Tecnologia da Informação (TI), todas de nível médio. Além disso, há 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

As remunerações iniciais variam de acordo com o cargo escolhido. O aprovado em cargo de nível médio começará a carreira no banco com salário de R$ 3.762. Já para as carreiras profissionais de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, de nível superior, a remuneração inicial é de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Rio Grande do Sul

A Caixa Econômica Federal adiou as provas do concurso exclusivamente para os candidatos inscritos do Rio Grande do Sul, devido à situação de calamidade no estado. Ainda não há uma nova data definida.