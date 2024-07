Ronnie Von faz 80 anos: artista regravou Beatles e ajudou a batizar Os Mutantes

Tal programa também foi responsável por dar destaque para os artistas que iniciaram o movimento do tropicalismo, como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Os Mutantes — grupo que inicialmente era conhecido como Os Bruxos e alterou o nome graças a um produtor de Ronnie Von, quando a banda se tornou atração fixa.

Conciliando a carreira de apresentador com a de cantor, produziu um álbum de rock psicodélico no final dos anos 1960. Nessa época, também trabalhou como ator em filmes como “Janaína – A Virgem Proibida” (1972), “O Descarte” (1973) e “A Filha dos Trapalhões” (1984), além da novela “Cinderela 77” (1977).

Em 2004, assumiu o programa Todo Seu, da TV Gazeta, onde permaneceu até 2019. No ano seguinte, passou a se dedicar para o próprio canal no Youtube. Depois de três anos, em 2022, retornou para a televisão após fechar contrato com a Rede TV para apresentar o Manhã do Ronnie.

Romances de Ronnie Von

Um homem de muitos amores, Ronnie Von oficializou a sua primeira união aos 19 anos de idade, com Aretuza. Desse relacionamento, que durou 12 anos, teve dois filhos, Alessandra e Ronaldo.

O divórcio, de acordo com o cantor e apresentador, teria gerado um estresse emocional tão grande que Ronnie passou um tempo sem andar, diagnosticado com uma doença rara conhecida como polineurite plurirradicular. Segundo o famoso, ele foi curado com a medicinal tradicional chinesa.

Meses depois do fim de seu casamento, engatou um romance com Anna Luíza, com quem ficou cerca de oito anos. O término teria devastado o coração do artista.

Um ano depois, em 1984, viveu um romance de dois anos com a atriz Bia Seidl. Assim que terminaram, Ronnie Von reencontrou Maria Cristina, mais conhecida como Kika, com quem é casado até hoje.

Os dois se conheceram quando a mulher tinha apenas 11 anos de idade, mas começaram a se relacionar muitos anos depois. Juntos, tiveram o terceiro filho do apresentador, Léo Von.