Fonte passa por manutenção e deve funcionar diariamente a partir desta quarta-feira (17)

A fonte de água sonora e luminosa localizada na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, passa por manutenção nesta quarta-feira (17) e deve voltar a funcionar em novos horários a partir de hoje.

Na última sexta-feira (12), o ac24horas publicou que um desnível no solo causava desperdício de água na fonte recém inaugurada. Na manhã desta quarta-feira (17), trabalhadores do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB) e da Secretaria de Infraestrutura de Rio Branco (SEINFRA) concluem a ligação da fonte com o abastecimento de água e a colocação de pedras portuguesas nos buracos feitos na Praça da Revolução para a passagem do encanamento.

Segundo o arquiteto da SEINFRA, João Pedro, que acompanha a manutenção no local, foi aumentada a profundidade do sistema de calha da fonte, impedindo que a água vaze da fonte para praça. Já sobre a ligação de água, este abastecimento servirá apenas para compensar a água perdida para o vento e evaporação.

De acordo com João Pedro, uma vez que a manutenção da fonte for concluída e a ligação de água com o SAERB realizada, a determinação do prefeito Tião Bocalom é que a fonte interativa funcione todos os dias da semana de 11h às 14h e de 18h às 21h.