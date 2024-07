Rio Acre vira ‘praia’ próximo à ETA I de Rio Branco e se afunila em canal

A seca no Rio Acre na capital do Acre formou uma praia de aproximadamente 250m² a cerca de 400 metros acima da Estação de Tratamento de Água I do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco. Imagens capturadas pelo ac24horas nessa segunda-feira (22) mostram a praia de grande extensão que ocupa a maior parte do leito do rio, cerca de 200 metros acima da ponte da Via Verde (Terceira Ponte), enquanto a água ainda passa por um canal (veja o vídeo abaixo).

O nível do Rio Acre apresenta situação de extrema preocupação e marca 1,56 metro na manhã desta terça (23). Nas últimas semanas, produtores ribeirinhos já têm relatado dificuldade para navegabilidade no rio, principalmente em relação aos barcos mais pesados, carregados com produtos da agricultura familiar comercializados em Rio Branco.

Por conta da escassez dos recursos hídricos, a prefeitura da capital acreana decretou Situação de Emergência e está fornecendo água em carros-pipa para comunidades rurais, afetadas pela falta de água.

Veja o vídeo: