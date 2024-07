Homem é agredido com cabo de madeira na cabeça e vai parar no Pronto-Socorro

Erlan Jifones Porto, de 56 anos, foi agredido a golpes de cabo de madeira em via pública na tarde desta segunda-feira, 22, no Ramal Nazaré, no bairro Nazaré, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Erlan estava caminhando no ramal quando foi abordado por um colega de trabalho, identificado como Eduardo. O agressor, em posse de um cabo de madeira amarelo, desferiu vários golpes na cabeça da vítima, ocasionando um forte sangramento. Não satisfeito, Eduardo ainda agrediu Erlan pelo corpo, causando fraturas na perna esquerda, no braço esquerdo e no dedo anelar direito da vítima. Após a ação, Eduardo fugiu do local.

Populares que passavam pelo local, ao verem Erlan ferido, colocaram-no dentro de uma caminhonete e o encaminharam ao Hospital Raimundo Chaar. Após receber os devidos atendimentos e ser estabilizado, Erlan foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Brasiléia.