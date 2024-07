Rio Acre está a 33 centímetros da menor cota histórica e pode bater recorde até setembro

O nível do Rio Acre apresenta situação de extrema preocupação no início desta semana. Conforme a Defesa Civil, o manancial marca 1,58 metro na manhã desta segunda-feira (22).

A cota é somente 33 centímetros a mais do que a menor já registrada na capital acreana. A preocupação é ainda maior quando comparado o período em que o menor nível do rio foi alcançado. Em outubro de 2022, o manancial chegou a 1,25m.

O problema é que o Acre ainda vive o início do chamado verão amazônico, caracterizado pela falta de chuvas. Se for feita comparação com o ano de 2022, do recorde negativo, ainda faltam mais de 70 dias, o que deve fazer com que o manancial atinja um novo patamar de nível mais baixo da história.

Nas últimas semanas, produtores ribeirinhos já têm relatado a dificuldade na navegabilidade do rio, principalmente em relação aos barcos mais pesados, carregados com produtos da agricultura familiar comercializados em Rio Branco.

Por conta da escassez dos recursos hídricos, a prefeitura da capital acreana decretou Situação de Emergência e está fornecendo água em carros-pipa para comunidades rurais, afetadas pela falta de água.