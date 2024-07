Dólar hoje cai com reação à saída de Joe Biden da corrida presidencial nos Estados Unidos

O dólar opera em queda frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira (22), devolvendo alguns dos ganhos recentes, à medida que os investidores repercutem a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na véspera de desistir de sua candidatura à reeleição.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h06, o dólar comercial caía 0,23%, a R$ 5,591 na compra e R$ 5,592 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) recuava 0,52%, a 5.589 pontos.

Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,6046 na venda, em alta de 0,28%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de setembro de 2024.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,591

Venda: R$ 5,592

Dólar turismo

Compra: R$ 5,628

Venda: R$ 5,808

O que acontece com o dólar hoje?

O dólar opera ligeiramente com baixa em relação a uma cesta de moedas, com investidores se concentrando na decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de encerrar sua campanha de reeleição e nas próximas ações do Federal Reserve e do Banco do Japão.

Biden anunciou que estava abandonando a disputa no domingo e apoiou a vice-presidente Kamala Harris para substituí-lo como candidata democrata na eleição de novembro.

Harris rapidamente recebeu o apoio de muitos dentro do partido, mas vários nomes importantes permaneceram em silêncio, incluindo a ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.