Reforço do Atlético-MG, Bernard relembra parceria com Ronaldinho: “Também o ajudei”

De volta ao Atlético-MG, após 11 temporadas atuando no exterior, o meia-atacante Bernard entregou um belo cartão de visitas nas duas primeiras partidas pelo clube que o revelou para o mundo do futebol. Ele recebeu elogios da imprensa, de torcedores, e do técnico Gabriel Milito pelas atuações contra Juventude e Vasco.

Voltar ao passado e relembrar a parceria com Ronaldinho Gaúcho, ídolo de infância e companheiro de time em 2012 e 2013, faz parte do processo de readaptação ao Alvinegro. O tema, inclusive, foi abordado com o camisa 20 durante entrevista realizada nessa quarta-feira (24).

“Foi só aprendizado. Antes de ele (Ronaldinho) chegar, não tínhamos jogadores de criação. Quando ele chegou, eu baixei (recuou) para pegar a bola e estávamos praticamente na mesma linha de passe. Na segunda vez, ele me olhou. Na terceira, falou “vem cá”. Eu olhei e ele disse que eu não precisava; era só fazer a diagonal que a bola iria chegar”, relembrou durante bate-papo no Galocast, da Galo TV.

Perguntado se Ronaldinho foi um dos responsáveis por sua ascensão no futebol, Bernard concordou, mas também pontuou que foi muito útil ao ex-dono da camisa 10 do Galo:

“Com este tipo de qualidade, você simplesmente tem que fazer os movimentos. A gente se entendeu muito bem. Eu também o ajudei muito. Muita gente fala que ele me ajudou muito, e com razão. Me ajudou bastante. Mas eu também. Às vezes o jogador que ele tinha que marcar passava e eu fala para ele ficar na minha que eu ia voltar. Como que eu ia cobrá-lo, com 19 anos. Recebi esta ordem, mas olhava e falava: “o quê?” Eu ia mandar ele voltar? A gente se entendeu muito bem. No meu esforço, ele ia guardar energia necessária para decidir jogos. Foi um combo e muito gratificante para mim”, foi além.

Idolatria

Antes de ter a oportunidade de atuar ao lado do “Bruxo”, Bernard era um grande fã. Quando adolescente, inclusive, parava para assisti-lo com a camisa do Barcelona.

“É um cara que eu parei para ver. Eu tirava a tarde por causa dele. O que ele fez contra os Galáticos (Real Madrid), com a torcida aplaudindo de pé. Ter vivido a experiência com ele aqui? Sou muito grato a Deus. Não imaginava ter o início de carreira com um dos ídolos que parei para assistir pela TV. É um cara que tenho carinho especial. Muitos jogadores queriam ter tido a mesma oportunidade que eu”, finalizou.