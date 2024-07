“Quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja”, diz presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu supostas críticas sobre seu condicionamento e comparações com o estado de saúde do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que recebeu críticas por seu desempenho contra Donald Trump no debate da CNN, na semana passada.

Em evento no município de Osasco, em São Paulo, Lula disse que tem visto “artigos de economistas” dizendo que ele está cansado.

O petista rebateu os comentários citando uma intensa agenda de viagens nos últimos dias e dizendo que sua esposa, Janja da Silva, é testemunha de sua disposição.

“Quero ver quem fala que eu estou cansado, que está sentado com a bunda na cadeira escrevendo, se tem coragem de levantar e ir para a rua andar”, começou.

“Quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu estou falando com conhecimento de causa”, complementou.

Lula foi ao município participar da cerimônia de inauguração de um novo edifício do campus Osasco Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

À tarde, o presidente visitará obras do primeiro Centro Educacional Unificado (CEU) de Diadema, também na capital paulista.