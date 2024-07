Mel Maia nega suposto vídeo íntimo vazado que viralizou no X : “Inteligência artificial”

Nas imagens, conforme apontam os internautas, uma mulher com a aparência semelhante a da artista, aparece mantendo relações sexuais com um traficante do Rio de Janeiro.

Em seu segundo perfil no Instagram – dedicado só para meninas – Mel, que desde janeiro namora o surfista português João Maria Pereira, negou a veracidade dos registros e afirmou que se trata de uma montagem.

“Todo mundo sabe que aquilo é um vídeo é de inteligência artificial, mas todo mundo insiste em dizer que é real. Vocês acham que, em sã consciência, eu deixaria alguém fazer um vídeo meu desse?”, começou Mel.

“O povo já inventou que morri, que bati em fotógrafo, que cuspi em fã, já inventaram coisas aterrorizantes sobre mim. Já fizeram até montagem minha pelada. Estou no ramo desde os meus 5 anos e sou obrigada a ver barbaridades sobre mim na internet. Vai ser assim até o fim da minha carreira”, acrescentou a atriz.

Mel Maia fala sobre comparações Aproveitando o desabafo, Mel também falou sobre as comparações feitas entre ela e outras atrizes da mesma idade.

“Eu construo o meu império do jeito que eu quiser, não do jeito que as pessoas acham que eu deveria construir, sendo que eu estou nessa desde os meus 5 anos, mesmo trabalhando de segunda a sábado e também estudando”, garantiu.