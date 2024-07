Programa Mais Médicos cresceu 44,37% no Acre nos últimos 18 meses

O estado do Acre registrou crescimento de 44,3% no número de profissionais em atividade no programa Mais Médicos. Em 18 meses, o total saltou de 151 para 218, segundo divulgação do Governo Federal.

Do total de médicos e médicas ativas no Acre, 206 são brasileiros (94,49%), 51,83% são mulheres; 108 profissionais têm entre 30 e 39 anos. Há uma vaga do programa ocupada por indígena, enquanto 34,86% são brancos e 44,04% são pretos ou pardos.

Quanto ao tipo de equipe e onde estão alocados os profissionais do Mais Médicos, 195 integram equipes de Saúde da Família, enquanto 195 estão em área de médio, alto ou muito alto Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS).

A capital Rio Branco registrou crescimento de 45%. A cidade conta agora com 68 médicos e médicas — recebeu 21 novos profissionais entre janeiro de 2023 e junho de 2024. Em dezembro de 2022, eram 47.

Atualmente, 24.894 médicos e médicas atendem em todo o Brasil, um crescimento de 93,83% desde o início do governo do presidente Lula — de janeiro de 2023 a junho de 2024. São 12.051 profissionais a mais que o registrado em dezembro de 2022.

No início de julho, o Ministério da Saúde anunciou um novo edital para a contratação de 3,1 mil profissionais. A seleção traz, de forma inédita, vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas.

O Mais Médicos integra um conjunto de ações e iniciativas para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). É neste atendimento que 80% dos problemas de saúde são resolvidos.