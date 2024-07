Estado de saúde de Romildo Magalhães é estável, mas condição é bastante grave

O último boletim médico sobre o estado de saúde do ex-governador Romildo Magalhães informa que sua condição é bastante delicada.

Romildo está internado em uma UTI do Hospital Santa Juliana, na capital acreana, devido a complicações provocadas pelo diabetes.

Conforme informações da esposa de Romildo ao ac24horas, apesar da gravidade, os sinais vitais apresentaram uma ligeira melhora. “Continua na UTI, mas estável. O boletim médico mostra estabilidade no quadro, mas apesar da gravidade os sinais vitais estão melhores que ontem. Então pedi que eles vissem a possibilidade de transferi-lo para o apartamento, para que a gente possa ficar mais perto, ter mais acesso a ele”, explicou Rosinha da Silva.

Há vários anos, o ex-governador acreano convive com complicações decorrentes do diabetes. A doença fez com que Romildo tivesse uma perna amputada em dezembro do ano passado e tem indicação para amputação da outra perna, o que não ocorreu por conta da piora de sua condição de saúde.

Romildo Magalhães foi governador de 1992 a 1994, além de ter sido vereador e prefeito de Feijó e deputado estadual.