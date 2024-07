Preço do combustível se aproxima de R$ 13 em cidades isoladas do Acre

Quando o valor dos combustíveis é reajustado no Brasil, nos municípios isolados do Acre, os preços disparam. Os empresários alegam dificuldades na logística de transporte do produto até Jordão, Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

Atualmente no município de Jordão, o preço do litro da gasolina subiu para R$ 11,50 e o Diesel para R$ 12,50.

Em Marechal Thaumaturgo, no Alto Rio Juruá, o litro da gasolina é vendido a R$ 10,50. O mesmo valor é praticado em Porto Walter. Em Santa Rosa do Purus, o litro da gasolina é comercializado a R$ 8,40.

Nos quatro municípios, além dos veículos públicos e particulares, as embarcações também usam combustível. Além dos postos em terra firme, há os pontões, que são os postos flutuantes, que abastecem os barcos.

Em março de 2022, em Jordão, o valor da gasolina chegou a R$ 11,56. Em Marechal Thaumaturgo, havia chegado a R$ 10,55. Os preços recuaram a agora voltam a disparar.

Com a majoração do combustível, itens da alimentação também deverão sofrer reajuste nos municípios.