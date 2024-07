Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Aviário

Na noite desta sexta-feira, (19), um acidente de trânsito envolveu um veículo modelo Gol de cor branca e uma motocicleta Biz de cor branca no bairro Aviário, em Rio Branco. Yasmin Passoa Oliveira, de 31 anos, conduzia a motocicleta e trafegava do centro em direção ao bairro quando, ao passar por uma rotatória, foi atingida pelo carro, com impacto foi arremessada ao solo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos no local. Yasmin foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Devido à suspeita de fratura na perna direita, ela foi transferida para o Pronto Socorro Urgência e Emergência de Rio Branco.

Yasmin foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com suspeita de fratura na perna direita e escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito BPTRAN foi acionado e esteve no local isolaram a área para os trabalhos de perícia. Posteriormente, os agentes foram ao Pronto Socorro para verificar a situação da vítima e assegurar que as medidas necessárias fossem tomadas.

Informações preliminares indicam que Yasmin não possuía habilitação para conduzir motocicletas. Além disso, amigos dela removeram a moto do local antes da chegada das autoridades, o que complicou a apuração dos fatos. Após receber alta médica, Yasmin foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais cabíveis.