Polícia suspeita que sócio de Nego Di pode ter deixado o país para escapar de prisão

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul desconfia que o sócio de Nego Di, Anderson Bonetti, pode ter deixado o Brasil para escapar do mandado de prisão.

Para os investigadores, ouvidos pela CNN, ele tinha papel crucial no suposto esquema de estelionato, comandando a parte virtual do site que arrecadava o dinheiro das vítimas.

Em um dos vídeos recuperados na investigação, é possível ver a apresentação do sistema de e-commerce narrada pelo próprio Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di. “Estou aqui na minha central de controle, vamos lá, nas vendas, ver como é que está. Saiu uma há pouco, às 20h15, a compra 4933 saiu lá pro Central Park… Teve uma que saiu pra Bernabé, Santa Catarina, Goiânia, puts, o Brasil inteiro, cara. Eu só tenho a agradecer pra vocês. Tá vendendo pouco”, comenta o influenciador nas redes.

Dilson foi preso no último domingo (14/7) em uma casa na praia de Jurerê, em Florianópolis (SC). Ele está preso em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Bonetti segue foragido.

Pelo fato de o influenciador ter deixado o Rio Grande do Sul, o empresário também está sendo procurado em outros estados.

Não está descartado que ele também tenha ido para Santa Catarina e esteja escondido da polícia.

Dilson Alves da Silva Neto e Anderson Bonetti são investigados por 370 crimes de estelionato e devem ser indiciados pela polícia.

A investigação aponta que eles aplicaram um golpe com produtos fantasmas – ou seja, que não existiam de fato – a centenas de pessoas. A fama de Dilson foi crucial para atrair potenciais vítimas, segundo os investigadores.