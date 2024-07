Operação contra o tráfico prende suspeitos no Acre e Rondônia

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da delegacia geral de Acrelândia, em colaboração com a Polícia Civil em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, cumpriu uma nova etapa da Operação Dívida Amiga nessa terça-feira (16). A operação visa combater o tráfico de drogas na região e esclarecer a autoria de um duplo homicídio ocorrido em 5 de maio deste ano.

Durante a incursão policial, foram cumpridos quatro mandados de prisão, três em Acrelândia (AC) e um em Nova União (RO). Além disso, foram executados dois mandados de busca e apreensão. A ação é parte de um esforço contínuo para desmantelar redes criminosas e trazer justiça para as famílias das vítimas.

As autoridades destacam a importância da cooperação entre diferentes unidades da polícia para o sucesso da operação. “A colaboração entre as polícias civis de diferentes estados é crucial para enfrentar o crime organizado de maneira eficaz”, afirmou o delegado de Acreândia, Dione dos Anjos Lucas.

A Operação Dívida Amiga continua a investigar outras possíveis conexões e a buscar mais envolvidos no tráfico de drogas e nos homicídios.

Fonte: Ascom/PCAC