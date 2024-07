Polícia recupera R$ 50 mil e devolve 55 celulares roubados em Cruzeiro do Sul

Desde o início do ano até agora, a Polícia Civil, por intermédio do Núcleo de Repressão a Crimes contra o Patrimônio – NEPATRI de Cruzeiro do Sul, recuperou e restituiu aos donos 50 aparelhos celulares e realizou um total de 55 prisões. 37 foram por mandados de prisão e 18 em flagrante.

Além dos celulares, a Polícia Civil conseguiu recuperar outros itens incluindo 4 motocicletas, 5 armas de fogo, 1 motor e 1 barco. Com relação a valores , foram recuperados R$ 50 mil em espécie, dos quais R$ 30 mil eram provenientes de estelionato e R$ 10 mil de furto.

“Esses números são resultado de um trabalho árduo e contínuo da nossa equipe, que não mede esforços para combater os crimes de furto e roubo na nossa cidade. A colaboração da população é fundamental, tanto com informações quanto com a conscientização sobre a compra de produtos de origem ilícita”, afirmou o delegado Adam Ximenez, que faz um alerta sobre a receptação de objetos roubados.

“Pedimos que a população contribua com informações e se conscientize acerca da compra de aparelhos celulares sem origem comprovada, pois esses aparelhos são frequentemente produtos de furto ou roubo. Aqueles que compram esses aparelhos estão sujeitos a responder por crime de receptação”, alertou o delegado.