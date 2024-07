Avenida 25 de Agosto vai ganhar segunda rotatória em Cruzeiro do Sul

A Avenida 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul, vai contar com uma segunda rotatória, desta vez em frente ao Complexo Esportivo, no bairro Aeroporto Velho. A obra, executada pela prefeitura e governo do Estado, teve início na terça-feira, 16, e tem um prazo estimado de 60 dias para ser concluída.

O investimento é de R$ 1 milhão. Jonas Torres, secretário de mobilidade e trânsito de Cruzeiro do Sul, diz que a nova rotatória no Complexo Esportivo vai melhorar a mobilidade no trecho. “Aquele trecho da 25 de Agosto, no cruzamento com a saída do conjunto e o Complexo Esportivo, é muito movimentado e perigoso, especialmente nos horários de pico. Esta obra é essencial para melhorar a mobilidade e a segurança dos motoristas”, afirmou Jonas.

Durante a construção, os motoristas deverão seguir rotas alternativas. Os que seguirem no sentido Centro ao Aeroporto Velho, devem usar a rua ao redor do Complexo Esportivo e acessar a José Tamar Santiago. Quem vai do Aeroporto Velho ao centro deve contornar o Complexo Esportivo e seguir até a 25 de Agosto ou optar pela Avenida Coronel Mâncio Lima.

No último dia 5, o governador Gladson Cameli e o prefeito Zequinha Lima inauguraram a rotatória no encontro das Avenida 25 de Agosto e Copacabana, em Cruzeiro do Sul. Era o local da cidade com maior concentração de acidentes de trânsito.