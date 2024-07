Policia Militar recupera motocicleta roubada no Bairro Quinze

Uma motocicleta YAMAHA/YBR125 FACTOR de cor Preta foi recuperada pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira, 09. O fato ocorreu na Rua Boulevard Augosto Monteiro, Bairro Quinze.

Uma equipe de RP do 2° BPM estava em patrulhamento na região do Quinze, quando recebeu uma denúncia que dois indivíduos estariam transitando com a referida motocicleta e que possivelmente seria roubada.

Os militares, de imediato, redobraram a atenção e na rua Boulevard Augusto Monteiro lograram êxito ao realizar a abordagem aos indivíduos.

Na pesquisa, foi constatada a restrição de roubo, e na pesquisa do condutor, foi constatado um mandado de prisão contra o rapaz.

O garupa também foi revistado e identificado, porém, não possuía nenhuma restrição, sendo arrolado apenas como testemunha.

Já o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrante (DEFLA), para as medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC