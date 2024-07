PM realiza Operação Força Total e intensifica atividades no Acre

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realiza nesta quinta-feira, 25, a Operação Força Total, em conjunto com as polícias militares de todos os estados brasileiros. Esta é a 5ª edição da operação, que, pela primeira vez, ocorre durante um período contínuo de 24 horas. No Acre, o policiamento está sendo reforçado nos 22 municípios desde as 22h de quarta-feira, 24, até as 22h desta quinta, 25.

A operação acontece simultaneamente em todo o Brasil, intensificando ações ostensivas durante 24 horas. Em todo o Estado, mais de 150 policiais estão sendo empregados neste reforço, em diferentes turnos. A Operação Força Total visa criar um ambiente mais seguro para a população ao intensificar a presença policial e promover ações de fiscalização e patrulhamento. Além de remover armas de fogo ilegais das ruas, a iniciativa combate ativamente o tráfico de drogas e trabalha para desarticular redes criminosas.

Idealizada pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CNCGPM) para comemorar os 30 anos do conselho, a Operação Força Total é realizada ao longo do ano em várias edições. O objetivo é unir as ações das Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal de forma articulada, aproveitando-se da capilaridade das corporações para efetivar ações de segurança pública e defesa social em prol da sociedade brasileira, nas capitais e cidades interioranas, tanto em zonas urbanas quanto rurais.

A Tenente-coronel Jokebed Taveira, comandante do Policiamento da Capital e Região Metropolitana (CPCM), destacou a importância da operação. “A Operação Força Total é uma resposta contundente da Polícia Militar às demandas de segurança da população. Nosso objetivo é reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança nas comunidades”.

A oficial pontuou que a instituição está empregando um contingente extra de policiais, além de recursos materiais e tecnológicos, para garantir a eficácia das ações. Segundo ela, a presença intensificada da polícia nas ruas não foca apenas na repressão de crimes, mas também na prevenção, criando um ambiente mais seguro para todos.

Fonte: Ascom/PMAC