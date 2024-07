Vítima de explosão no Mercado do Bosque apresenta melhoras na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco

O estado de saúde de Darllyane França, de 36 anos, que teve 60% do corpo queimado durante um incêndio enquanto trabalhava no Café da Toinha, no Mercado do Bosque, no último domingo, 21, em Rio Branco, foi atualizado na manhã desta quinta-feira, 25.

Conforme informações obtidas pelo ac24horas, Darllyane permanece internada em uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro, mas não está mais intubada.

O estado de saúde não causa risco de morte. Diariamente, são feitos os curativos na paciente, que se encontra conversando com a equipe médica e recebendo antibióticos injetáveis. Apesar da melhora no quadro clínico, não há previsão de alta hospitalar.