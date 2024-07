Polícia Militar do Acre apreende um quilo de droga no bairro Taquari

A Polícia Militar apreendeu uma barra contendo um quilo de droga (Skunk) na noite de quinta-feira, 18, a apreensão foi na rua do Passeio, no bairro Taquari.

Em patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro com o intuito de coibir possíveis crimes e confrontos entre membros de facções rivais, o grupamento tático do 2° batalhão recebeu uma informação sobre um possível local onde poderia ter sido guardado um pacote, que o denunciante não soube informar o que seria.

A guarnição seguiu as coordenadas repassadas na denúncia, se deslocando até a rua do Passeio, próximo ao ponto da catraia, após realizarem uma varredura no local, até as margens do Rio Acre, os militares lograram êxito ao encontrar uma barra de substâncias entorpecente com 1kg de Skunk, droga que é comercializada pelos traficantes da região do Taquari.

A equipe ainda fez buscas no local porém, não encontrou quem poderia ter escondido o entorpecente, então foi feito o recolhimento do material ilícito e entregue na delegacia para as devidas providências legais.

Fonte:Ascom/PMAC