Mais uma arma de fogo e retirada das ruas pela Polícia Militar no segundo distrito

Uma pistola calibre .380 com três carregadores foi apreendida pela Polícia Militar na manhã de sexta-feira, 19, o fato ocorreu na rua São Pelegrino, no bairro Cidade do Povo.

A guarnição foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de disparo de arma de fogo, no endereço foram informados que o autor dos disparos teria se evadido do local tomando rumo ignorado.

Uma testemunha que não quis se identificar, apontou um possível local onde o criminoso poderia ter escondido a arma usada nos disparos, uma residência abandonada nas proximidades.

Os militares realizaram a varredura no local, onde foi encontrada a arma de fogo calibre .380 com mais três carregadores enrolada em um pano nos fundos da casa abandonada. A arma foi encaminhada para a delegacia da segunda regional.

Fonte:Ascom/PMAC