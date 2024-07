Polícia apreende submetralhadora e munições no Conjunto Habitacional Cidade do Povo em Rio Branco

Na noite desta terça-feira, 23, uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu uma submetralhadora durante patrulhamento preventivo no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em uma região conhecida pela atuação de facções criminosas que frequentemente realizam atividades ilícitas, incluindo o tráfico de drogas.

Os militares patrulhavam nas imediações quando visualizaram um grupo de indivíduos aglomerados à margem da via. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos dispersaram em diferentes direções. Um dos indivíduos para uma residência abandonada e, após pular o muro de outra casa, conseguiu escapar.

Ao realizar buscas na residência abandonada, a equipe encontrou a arma pronta para uso, com uma munição na câmara e um carregador contendo 30 munições intactas. Os policiais realizaram buscas nos arredores na tentativa de capturar o suspeito, mas não tiveram sucesso. A arma foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMAC