Noivas do casamento coletivo da ExpoAcre Juruá terão serviço completo de beleza

Durante a Expoacre Juruá 2024 em Cruzeiro do Sul, 400 casais vão selar a união oficialmente no casamento coletivo, que será celebrado no sábado,3 de agosto, pelo juiz de Direito Erick Fahat. A cerimônia será realizada às 17h, no local do feira agropecuária, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá.

O casamento contará ainda com cenário para fotografias. E por meio de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, e o Tribunal de Justiça,as noivas poderão contar com serviço completo de beleza para o grande momento. O Senac vai garantir serviço de cabeleireiro e maquiagem para as primeiras 11 noivas que chegarem ao local do evento.

As inscrições para o Casamento foram realizadas de 3 a 9 deste mês, meliante apresentação de documentos.

O Casamento Coletivo faz parte do Projeto Cidadão, programa social do Poder Judiciário do Acre executado há mais de 30 anos.19ª Expoacre Juruá será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, em Cruzeiro do Sul.