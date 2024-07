Polícia investiga se incêndio em antigo armazém da Cageacre foi criminoso

Um incêndio que destruiu quase que completamente um antigo armazém da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre) em Brasiléia, na tarde desta segunda-feira (1º), está sob investigação da polícia na fronteira.

O armazém, que abrigou atividades de beneficiamento e ensacamento de arroz, milho, feijão, entre outros produtos, teve seu auge de funcionamento nas décadas de 1980 e 1990, estando abandonado há quase 30 anos.

O prédio já foi cogitado para projetos de infraestrutura do governo do estado, como a construção de um novo hospital, alojamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – e maternidade, mas nenhum desses planos foi concretizado.

Por meio de nota, o atual presidente da Cageacre, Pádua Vasconcelos, informou que desde o início dos anos 2000, o prédio não pertence à companhia, sendo de responsabilidade do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Ele acrescenta que o armazém foi adjudicado para o INSS para quitação de dívida previdenciária. “O Estado do Acre e a Cageacre não têm, portanto, qualquer responsabilidade ou interferência sobre seu uso e manutenção”, explicou.

Com colaboração do jornal O Alto Acre.

VEJA O VÍDEO: