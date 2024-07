Acre divulga tabela de isenção para tirar o novo RG a partir de 2026

O novo RG vai ser obrigatório. A nova carteira de identidade, que já é expedida no Acre, tem novidades como o CPF como o único número de identificação, uma maneira de reduzir chances de aplicação de golpes e evitar fraudes.

Além disso, também apresenta um QR Code, que permite verificar a autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone. Conta ainda com um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes.

No entanto, a validade dos atuais documentos é até fevereiro do ano de 2032, o que significa que ninguém precisa ter pressa para expedir o novo modelo.

Quem quiser ter o documento em mãos antes desse prazo tem duas opções. Ou paga um valor de cerca de R$ 111, ou aguarda o cronograma divulgado, no Diário Oficial desta terça-feira, 2, pelo governo do estado de isenção da taxa de acordo com a data de expedição de cada RG.

A tabela para usufruir da gratuidade vai demorar e só começa a vigorar a partir de janeiro do ano de 2026.

Confira abaixo a tabela divulgada no Diário.