O relatório deve ser enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), com indiciamentos dos advogados Fábio Wajngarten e Frederick Wassef, do assessor Marcelo Câmara, além do tenente-coronel Mauro Cid e do general Mauro Lourena Cid, que fizeram parte, segundo a PF, da “operação resgate”, para reaver as joias vendidas nos Estados Unidos e devolver à União.

Em depoimento à PF no ano passado, Wassef informou ser de Wajngarten o pedido para operacionalização da recompra de um Rolex dado a Bolsonaro por autoridades durante uma visita à Arábia Saudita e ao Catar, em 2019. O item foi posteriormente levado à uma joalheria na cidade de Willow Grove, na Pensilvânia, onde foi vendido ilegalmente por Mauro Cid, de acordo com as investigações. Já Wajngarten informou à imprensa ter atuado tão somente na área de comunicação.

A CNN apurou que esse inquérito das joias sauditas será enviado juntamente ao caso das fraudes em cartões de vacina, que já está finalizado. Os dois relatórios serão entregues ao STF em conjunto, segundo fontes ouvidas. Hoje, a PF cumpriu os últimos dois mandados de busca e apreensão relacionados ao caso.