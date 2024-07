Morador quase é atropelado ao discutir com motorista do Asfalta Rio Branco

Um caminhão do programa Asfalta Rio Branco se envolveu em uma confusão ao tentar atropelar um morador no bairro Bom Jesus, região do Segundo Distrito do município.

Segundo informações repassadas através de um vídeo obtido pela reportagem do ac24horas nesta quinta-feira, 4, o motorista do caminhão inicialmente discutiu com o homem de uma caminhonete branca na entrada de uma residência. Contudo, pouco tempo depois, ele engatou uma ré no veículo e ultrapassou a caminhonete.

Com a atitude brusca, o trabalhador da empresa quase atropelou o morador da região e assustou dois condutores que passavam em uma motocicleta. Além disso, o caminhão acabou danificando a carroceria da caminhonete.

O secretário de Infraestrutura da prefeitura, Cid Ferreira, declarou ao ac24horas que repudia o acontecimento. Contudo, ele deixou claro que o relacionamento da gestão municipal com as empresas é contratual e se refere apenas à pavimentação e tapa-buracos de vias públicas. “Esses problemas particulares com a empresa, embora repudiamos, não temos como intervir. É uma questão particular entre a empresa e o terceiro. A prefeitura não tem como intervir, mas sim repudiar”, explicou.

Veja o vídeo: