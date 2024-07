Polícia Civil prende acusado de matar sogro de líder do Bonde dos 13 morto em comércio de Rio Branco

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) juntamente com o Apoio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) prenderam nesta quarta-feira, 10, Rafhael Gomes da Silva, conhecido como “Play Boy”, ele é o suspeito de ter assassinado o comerciante Vicente Lima de Aguiar, de 60 anos. O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira, 10, na rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Rafhael foi detido em uma residência na mesma rua, nas proximidades do local do homicídio.

De acordo com informações da Polícia Civil, os Agentes da Polícia Civil estava realizando diligências para obter informações sobre o suspeito. Durante a investigação, os policiais chegaram a uma casa que abrigava membros do Comando Vermelho. Ao se aproximarem, alguns criminosos tentaram fugir.

Os policiais cercaram o local e, ao entrarem na residência, encontraram Rafhael com roupas que correspondiam à descrição do autor do crime. No local, também foram apreendidos uma bicicleta e uma arma de fogo com 33 munições intactas e 3 deflagradas, que teriam sido utilizadas na execução de Vicente.

Rafhael foi reconhecido por várias testemunhas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, juntamente com a arma de fogo, para lavratura do auto de prisão em flagrante.

As investigações agora buscam determinar se houve outros envolvidos ou cúmplices no momento da execução e esclarecer a motivação do crime.

Entenda o caso:

Sogro de “Dragão” líder do Bonde dos 13, assassinado em rebelião em presídio é executado a tiros dentro de comércio

“Carnificina” do CV resultou na morte de “Dragão”, líder maior do Bonde dos 13