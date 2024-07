Motociclista cai e fica ferida após cabo de fibra óptica pegar em seu pescoço no Segundo Distrito de Rio Branco

Vanderlândia Geralda da Silva, de 22 anos, foi vítima de um acidente de trânsito após cair de sua motocicleta na noite desta quarta-feira, dia 10, na rua 24 de Janeiro, nas proximidades da Sociedade Recreativa Tentamen, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Vanderlândia estava trafegando em uma motocicleta modelo Honda CG 160 Titan, de cor vermelha, placa SHA-3F12, no sentido Gameleira-Triângulo, quando, inesperadamente, um cabo de fibra óptica pegou em seu pescoço, fazendo com que a jovem caísse da moto.

Na queda, Vanderlândia bateu a cabeça e desmaiou.

Populares informaram ainda à reportagem que um ônibus de transporte coletivo passou pelo local e derrubou o cabo de fibra óptica, que já estava muito baixo antes da queda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Vanderlândia à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, Vitor Balbino, a paciente sofreu escoriações no pescoço e no joelho, e seu estado de saúde é estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados, e a motocicleta de Vanderlândia ficou em posse de um homem não identificado que iria guardá-la em algum lugar nas proximidades onde o acidente aconteceu.